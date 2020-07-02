Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито вже може говорити про перемогу над пандемією COVID-19 у його країні.

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Таку оцінку ситуації він дав 2 липня під час вручення державних нагород медикам, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом, передає БЕЛТА. Білоруський президент підкреслив, що його держава продемонструвала політичну розсудливість та народну мудрість.

"На передовій через коронавірусну інфекцію опинилися медики. Наша система охорони здоров'я вистояла. Але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати – ми перемогли. І після остаточної перемоги над СОVID-19 обов'язково окремо зустрінемося з нашими лікарями, які сьогодні все ще на посту", – сказав Лукашенко.

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