Лукашенко заявив про нову частину "перехопленої" розмови про Навального, яка здивує Захід

Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, передав Росії нібито неопубліковану раніше частину запису розмови представників Польщі та Німеччини про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Він заявив, що її було перехоплено станцією білоруської радіоелектронної розвідки в Гродні, і, на думку спецслужб, в ній "беруть участь американці". Про це розповів головний редактор "Говорить Москва" Роман Бабаян, який брав інтерв'ю в білоруського лідера 8 вересня.

"Ми розгорнули цю станцію в Гродні, вона у нас забезпечена суперсучасною технікою, у нас там працюють суперпрофесійні люди, і ми перехопили цю історію", – процитував він слова Лукашенка.

Зазначається, що глава Білорусі наполягає на справжності запису, він передав її керівнику ФСБ Росії Олексанру Бортнікову.

Також політик навів думку білоруських спецслужб про те, що в "перехопленій" бесіді беруть участь "не поляк і американець, а, вважають фахівці, за акцентом – це американці".

Скриншот запису нібито розмови представників Заходу

"Я дослівно не процитую, але сенс передам зараз. У нас є, каже, вся ця розмова, хочете послухати? Ми, звісно, одразу відреагували: звичайно, хочемо, послухаймо! На це він говорить: але тоді попросіть керівника ФСБ Росії, він дасть її вам послухати, тому що я передав цю плівку йому. Але, каже, я можу вам сказати, що це дурниця, це квіточки. Ви навіть не уявляєте, яка у нас є інформація і які ягідки ще попереду", – передав слова Лукашенка Бабаян.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

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