Лукашенко заявив про нагнітання силового протистояння на кордоні Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що прикордонники стоять на сторожі регіональної та міжнародної безпеки, а на кордоні нагнітається силове протистояння.

Таку заяву він зробив на урочистому шикуванні особового складу Брестської прикордонної групи і курсантів Інституту прикордонної служби, передає "БелТА".

"Важливо, що сьогодні білоруські прикордонники фактично стоять на сторожі не лише національних інтересів своєї країни, а й регіональної, а також міжнародної безпеки", - зазначив Лукашенко.

За його словами, Білорусь є надійним партнером багатьох держав у попередженні та перетині транскордонної злочинності, нелегального бізнесу та інших негативних процесів. При цьому, країна знаходиться на ключових транзитних шляхах, що з'єднують Північ і Південь, Європу і Азію.

Олександр Лукашенко

Він також додав, що саме прикордонникам добре відомо, що таке мир і спокій на рідній землі.

"На жаль, сьогодні в світі як і раніше тривожно і непередбачувано. Військове протиборство відбувається практично на всіх континентах планети. Нагнітається силове протистояння, в тому числі безпосередньо у рубежів Білорусі. Причому ви, як ніхто інший, знаєте, що збройні зіткнення починаються саме на кордоні", - зазначив він.

Олександр Лукашенко

Президент Білорусі заявив, що непроста міжнародна обстановка і небезпека терактів змушують безперервно підтримувати високий рівень бойової готовності прикордонників.

"Для підвищення боєздатності і мобільності прикордонвійська оснащуються новітніми зразками техніки та озброєння. Обладнуються рубежі, будуються сучасні комплекси застав, поліпшуються побутові умови для особового складу", - сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко закликав Росію визначитися з форматом на кордоні, зазначивши, що Білорусь готова ввести контроль, якщо РФ її закриє.