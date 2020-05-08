Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що в країні зможуть побороти коронавірус, зокрема і "з божою допомогою".

Про це він заявив 8 травня під час спілкування з учасниками церемонії біля храму-пам'ятника на честь Всіх Святих, передає БЕЛТА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Думаю, Господь допоможе подолати по всій країні ці нещастя і напасті", – заявив він.

Олександр Лукашенко Колаж

Більше того, за словами білоруського лідера, через місяць білоруси забудуть про цифри хворих на коронавірус у країні.

"Усі забудуть, які цифри були щодо коронавірусу, наскільки ми їх виявляли. Усі будуть пам'ятати, скільки загинуло людей, Тому головне, на що робимо акцент, – порятунок людей. І найнижча смертність при такому обсязі виявлених – у Білорусі. Ми повинні боротися за кожну людину, і ми вміємо це робити", – сказав президент Білорусі.

Лукашенко додав, що впевнений у правильності обраного країною шляху в боротьбі з поширенням інфекції.

"Уже багато хто закричав про другу хвилю восени. Думаю, що наш шлях – це якраз подолання не тільки цієї важкої хвилі, але і тієї другої, яка, не дай бог, настане. Все більше людей, не зважаючи на цей вірус, повертається до нормального життя. Ми обрали свій шлях. І я переконаний сьогодні, що ми вчинили правильно. Ми не ввели надзвичайний стан", – сказав білоруський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію COVID-19 гарним уроком для людей зі шкідливими звичками – наркоманів і курців.