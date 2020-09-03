Лукашенко заявив прем'єру РФ, що Меркель збрехала про Навального
Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав фальсифікацією озвучену канцлером Німеччини Ангелою Меркель інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною "Новачок".
Як повідомляє БелТА, на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним він розповів про нібито перехоплену Білоруссю розмову Варшави і Берліна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, у Заходу нова фішка з'явилася. Знову "Новачок", знову отруєння. Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому – Навальному – хотіли закрити рот) ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абоненти на зв'язку", – зазначив Лукашенко.
За його словами, розмову перехопила радіоелектронна військова розвідка.
"Оскільки там (на західних рубежах Білорусі, – ред.) розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері протиборство з натовцями. І ми перехопили цікаву розмову, яка (я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було", – підкреслив білоруський глава.
Він стверджує, що група фахівців підготувала для адміністрації Меркель заяву, яку вона зробила.
"Зробили вони це – цитата: "Щоб відбити охоту Путіну сунути ніс у справи Білорусі". Я процитував цю розмову. Розумієте, наскільки по-єзуїтському чинять ці люди", – додав Лукашенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
військові експерти прийшли до висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
Розробник "Новачка" передрік "довгу і болісну" реабілітацію Навального, якщо його дійсно отруїли цією отрутою.
У Європі засудили отруєння Навального "Новачком" і пригрозили Росії.
Через отруєння Навального США можуть ввести санкції проти РФ.
У Кремлі не бачать ніяких приводів для звинувачення російської держави в зв'язку з отруєнням Навального.
OBOZREVATEL розповів, що відомо про отруйну речовину "Новачок" і як вона діє.