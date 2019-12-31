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31 грудня • оновлено в 03:31
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Змінив партнерку: Лукашенко засвітився на публіці з новою дівчиною. Фото і відео

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко станцював з учасниками віденського балу в Мінську.

Відповідне відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Виконуючи вказівки розпорядника балу і танцмейстера, учасники свята виконали польку, падепатінер, галоп і опівнічну кадриль", – написав він. На кадрах видно, що Лукашенко дійсно з запалом виконав всі танцювальні рухи.

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Писав російською мовою: Лукашенко потрапив в безглузду ситуацію

Лукашенко засвітився на балу з телеведучою

Лукашенко засвітився на балу з телеведучою

Скріншот з відео

Як пише tut.by, всупереч очікуванням, президент Білорусі танцював не з торішньої партнеркою, "Міс Білорусь" 2018 року Марією Василевич.

Цього року в пару з Лукашенком поставили ведучу державного телеканалу "Білорусь 1" Поліну Шубу. Медійницю днями призначили заступницею керівника відділу випуску Агентства теленовин Белтелерадіокомпанії.

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

Лукашенко станцював на балу з телеведучою

tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова опублікувала відео з новорічного корпоративу відомства, на якому продемонструвала дикі танці.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Лукашенко с новой бабой..как теперь народу жить дальше..все моральные и этические нормы попраны....
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