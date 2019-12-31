Змінив партнерку: Лукашенко засвітився на публіці з новою дівчиною. Фото і відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко станцював з учасниками віденського балу в Мінську.

Відповідне відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Виконуючи вказівки розпорядника балу і танцмейстера, учасники свята виконали польку, падепатінер, галоп і опівнічну кадриль", – написав він. На кадрах видно, що Лукашенко дійсно з запалом виконав всі танцювальні рухи.

Лукашенко засвітився на балу з телеведучою Скріншот з відео

Як пише tut.by, всупереч очікуванням, президент Білорусі танцював не з торішньої партнеркою, "Міс Білорусь" 2018 року Марією Василевич.

Цього року в пару з Лукашенком поставили ведучу державного телеканалу "Білорусь 1" Поліну Шубу. Медійницю днями призначили заступницею керівника відділу випуску Агентства теленовин Белтелерадіокомпанії.

Лукашенко станцював на балу з телеведучою tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою tut.by

Лукашенко станцював на балу з телеведучою tut.by

"Виконуючи вказівки розпорядника балу і танцмейстером, учасники свята виконали польку, падепатінер, галоп і опівнічну кадриль": Олександр Лукашенко і віденський бал в Мінську pic.twitter.com/S2bVjZczxD - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова опублікувала відео з новорічного корпоративу відомства, на якому продемонструвала дикі танці.

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