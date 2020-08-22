Лукашенко заступився за російську мову в Білорусі

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, не бачить проблеми в повсякденному використанні білорусами російської мови.

На мітингу за чинну владу, який пройшов у Гродно 22 серпня, політик заявив: у Білорусі не можна створювати мовну проблему, передає БЕЛТА.

Лукашенко вважає, що опозиціонери намагаються ввести "повзуче знищення російської мови".

"У цьому прекрасному регіоні люди розмовляють білоруською, російською, польською, литовською, українською. Нам пропонують повзуче знищення російської мови. Мовляв, за тиждень перейдемо на білоруську. Навіщо? Нехай люди говорять тією мовою, якою вони хочуть. Так було завжди", – сказав Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко також наказав із понеділка, 24 серпня, закрити підприємства, що страйкують у Білорусі.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.