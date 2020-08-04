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Лукашенко запропонував змінити конституцію Білорусі на референдумі

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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Лукашенко запропонував змінити конституцію Білорусі на референдумі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував змінити конституцію країни.

Зміни в основний закон він має намір провести протягом п'яти років шляхом голосування на референдумі. Про це йдеться в його передвиборчій програмі, пише "Звязда".

Лукашенко зазначив, що громадяни Білорусі готові брати на себе відповідальність за долю країни.

"Готовність білорусів брати на себе відповідальність за долю країни очевидна, і ступінь цієї відповідальності встановить сам народ. Але за законом. Не на вулицях і площах, а через правові відносини. Почнемо з конституції", – запропонував глава держави.

Президент додав, що на референдумі білоруси самі визначать свої права, свободи і обов'язки, а також повноваження органів державної влади.

Відзначимо, що вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську десятки тисяч вийшли на несанкціонований мітинг на підтримку кандидата в президенти Світлани Тіхановської, яку називають головним конкурентом чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Також опозиційний екскандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало розповів, що Росія вперше не підтримає Лукашенка на виборах.

БілорусьОлександр Лукашенко
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