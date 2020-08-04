Лукашенко запропонував змінити конституцію Білорусі на референдумі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував змінити конституцію країни.

Зміни в основний закон він має намір провести протягом п'яти років шляхом голосування на референдумі. Про це йдеться в його передвиборчій програмі, пише "Звязда".

Лукашенко зазначив, що громадяни Білорусі готові брати на себе відповідальність за долю країни.

"Готовність білорусів брати на себе відповідальність за долю країни очевидна, і ступінь цієї відповідальності встановить сам народ. Але за законом. Не на вулицях і площах, а через правові відносини. Почнемо з конституції", – запропонував глава держави.

Президент додав, що на референдумі білоруси самі визначать свої права, свободи і обов'язки, а також повноваження органів державної влади.

Відзначимо, що вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську десятки тисяч вийшли на несанкціонований мітинг на підтримку кандидата в президенти Світлани Тіхановської, яку називають головним конкурентом чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Також опозиційний екскандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало розповів, що Росія вперше не підтримає Лукашенка на виборах.