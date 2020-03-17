"Горілкою треба не лише руки мити": Лукашенко розповів, чим труїти коронавірус

У боротьбі з коронавірусом може допомогти регулярне вживання невеликої кількості горілки.

Про це 16 березня під час свого виступу заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передають "Известия".

Під час узгодження призначень керівників місцевих органів влади голова держави порекомендував частіше мити руки, вчасно снідати, обідати і вечеряти, а також ходити в лазню і для профілактики пити по 50 грамів горілки. Тільки останнє не потрібно робити на роботі.

"Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40 – 50 грамів в перерахунку на чистий спирт – труїти цей вірус. Але не на роботі", – сказав Лукашенко.

Зазначимо, що в Білорусі зафіксовано 9 нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином загальна кількість досягла вже 36. Трьом вдалося вилікуватися.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія закрила кордон з Білоруссю. У відповідь на це Лукашенко звинуватив Москву в приховуванні правди про масштаби зараження в країні.

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