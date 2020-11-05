Лукашенко закрив в'їзд білоруським лікарям, які виїхали в Польщу для лікування хворих на COVID-19

Білоруські лікарі, які виїхали або поїдуть до Польщі для лікування коронавірусних пацієнтів, не зможуть повернутися назад.

Як заявив на нараді з членами уряду самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, це не погроза, а наказ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він попередив, що зайвих лікарів в республіці немає, але тримати влада нікого не буде.

"Треба розуміти – поїхав, назад не повернешся. Там будеш працювати і заробляти великі гроші, за якими ти поїхав", – підкреслив Лукашенко.

За його словами, треба всіх ставити на місце, нікому не перешкоджаючи в разі, якщо він "хоче більшого рубля або у нього позеленіли очі від валюти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що він заразився коронавірусом, але вже вилікувався. За його словами, 97% жителів країни переносять хворобу безсимптомно.

При цьому Лукашенко вважає, що йому спеціально підкинули коронавірус.