Лукашенко закрив в'їзд білоруським лікарям, які виїхали в Польщу для лікування хворих на COVID-19

Мирослав Семенюк Світ 18:42, 5.11.2020 Оновлено: 18:44, 5.11.2020

Білоруські лікарі, які виїхали або поїдуть до Польщі для лікування коронавірусних пацієнтів, не зможуть повернутися назад.

Як заявив на нараді з членами уряду самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, це не погроза, а наказ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він попередив, що зайвих лікарів в республіці немає, але тримати влада нікого не буде.

"Треба розуміти – поїхав, назад не повернешся. Там будеш працювати і заробляти великі гроші, за якими ти поїхав", – підкреслив Лукашенко.

За його словами, треба всіх ставити на місце, нікому не перешкоджаючи в разі, якщо він "хоче більшого рубля або у нього позеленіли очі від валюти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що він заразився коронавірусом, але вже вилікувався. За його словами, 97% жителів країни переносять хворобу безсимптомно.

При цьому Лукашенко вважає, що йому спеціально підкинули коронавірус.

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