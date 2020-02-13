Скоротити канали Путіна: Лукашенко зробив новий випад проти Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з головними редакторами державних ЗМІ закликав відмовитися або скоротити мовлення іноземних інформаційних продуктів.

Ймовірно, це стосується і російських телеканалів. Заява прозвучала на зустрічі у вівторок, 11 лютого, передає БелТА.

За словами білоруського президента, якщо якийсь із зарубіжних каналів хоче прийти в інформаційне поле Білорусі, то повинен запитати дозволу і за це заплатити.

Лукашенко закликав скоротити мовлення росТВ Российская газета

"Далеко не все, що там є, хорошої якості. Потрібно більше своєї телепродукції", – висловився Лукашенко.

"Коли мені говорять, що Марков (керівник білоруського каналу ОНТ – Ред.) сидить на платформі ОРТ (Общественное российское телевидение, Первый канал – Ред.), я цього просто не розумію. Наш простір, наше телебачення, наш телевізор, наш канал ОНТ, і непоганий – пора вже вирішити головну проблему: це наше", – заявив глава Білорусі.

При цьому президент закликав білоруські державні ЗМІ бути "чесними і простими" і не боятися говорити "правду з позиції влади".

"Але це не означає, що треба перебирати, підхвалюючи президента. Треба все робити по-діловому. Ми повинні робити це пліч-о-пліч, підтримуючи, доповнюючи і підсилюючи один одного", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Латвії Егіл Левітс закликав Сейм збільшити пропорцію телепрограм офіційними мовами ЄС і Єврозони до 80%, тим самим скоротивши до 20% мовлення російською.

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