Лукашенко закликав Київ не втручатися у справи Білорусі й пригрозив Польщі та Литві

Олександр Лукашенко закликав Київ не втручатися у справи Білорусі, а Польщі та Литві пригрозив "відповіддю" у разі їхньої потенційної військової інтервенції.

Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство "БЕЛТА". Заяву нелегітимний президент країни зробив 29 жовтня під час засідання з кадрових питань.

Він вирішив переказати свою телефонну розмову з главою Держдепу США Майком Помпео.

"Я йому прямо сказав, по-дружньому: "Майк, незважаючи на це, я ж розумію, що відбувається". І я його попередив: якщо тільки там смикнуться з боку Польщі, Литви й, може, України... Це навіть не обговорюється, їм не до цього... а ось поляки й литовці, в основному поляки, що там литовці – армії немає... ну, ми будемо відповідати", – сказав Лукашенко.

Він також звинуватив Польщу в посяганнях на Білорусь і підкреслив, що в разі небезпеки офіційний Мінськ протистоятиме Варшаві.

"Полякам потрібна вся Білорусь. Ви знаєте, навіть якщо все НАТО увійде в Білорусь, у них це не вийде", – додав Лукашенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Лукашенко в розпал протестів 29 жовтня призначив новим Міністром внутрішніх справ Івана Кубракова. Раніше той обіймав пост начальника Головного управління внутрішніх справ Мінська.