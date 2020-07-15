Лукашенко – Заходу про протести: на Росію спробуйте наїхати

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на тиск Заходу, який закликав до "спокійних і демократичних" виборів в країні.

Під час візиту в Вітебську область в середу, 15 липня, Лукашенко висловився про протести, які проходять в Білорусі через затримань кандидатів в президенти, опонентів чинного глави держави.

"Потрапили ми в дуже серйозну ситуацію. З одного боку Росія з її позицією "не втратити, нахилити і пристебнути", з іншого – демократія на Заході. Вони вже нам починають натякати – ви тут дивіться, щоб було демократично, щоб на вулиці не було зіткнень. Я недавно Макрону сказав "ти подивися, що у тебе жовті жилети творять і як ти там воюєш".

Ви бачите, що в США відбувається, без вибухівки та сльозогінного газу не обходиться. Покритикуйте Трампа за відсутність демократії. На Росію спробуйте наїхати. Побоюються!" – заявив Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що Росія втручається у внутрішні справи і вибори в країні. Він вважає, що за його опонентами в передвиборній гонці стоять "ляльководи з-за кордону", включно з Російською Федерацією.