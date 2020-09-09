Лукашенко заговорив про танки НАТО під Смоленськом

Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що якщо його країна вступить у НАТО, то танки Альянсу будуть під Смоленськом.

У підсумку це призведе до війни Заходу з Росією на білоруській території. Свою думку політик, легітимність переобрання якого на шостий термін поставили під сумнів громадськість і спостерігачі, озвучив в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Це ж жахлива дурість. Якщо тільки ми зробимо цей крок, а ви розумієте, що росіяни не будуть на це спокійно дивитися... Тому що, напевно, не дуже приємно росіянину, якщо танки, грубо кажучи, будуть під Смоленськом?" – висловився Лукашенко.

"І, звичайно, Росія категорично цьому завадить. І на що ми перетворимо Білорусь? На театр військових дій. Зіткнення між Росією і блоком НАТО. Ми цього хочемо?" – додав він.

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