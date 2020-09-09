Лукашенко заговорив про танки НАТО під Смоленськом

Олександр Лукашенко злякався війни між НАТО і Росією.
Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що якщо його країна вступить у НАТО, то танки Альянсу будуть під Смоленськом.
У підсумку це призведе до війни Заходу з Росією на білоруській території. Свою думку політик, легітимність переобрання якого на шостий термін поставили під сумнів громадськість і спостерігачі, озвучив в інтерв'ю російським пропагандистам.
"Це ж жахлива дурість. Якщо тільки ми зробимо цей крок, а ви розумієте, що росіяни не будуть на це спокійно дивитися... Тому що, напевно, не дуже приємно росіянину, якщо танки, грубо кажучи, будуть під Смоленськом?" – висловився Лукашенко.
"І, звичайно, Росія категорично цьому завадить. І на що ми перетворимо Білорусь? На театр військових дій. Зіткнення між Росією і блоком НАТО. Ми цього хочемо?" – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лукашенко дав велике інтерв'ю топовим російським пропагандистам Маргариті Симоньян, Антону Верницькому, Євгену Рожкову і Роману Бабаяну 8 вересня.
Під час бесіди скандальний політик заявив, що не має наміру відмовлятися від влади, оскільки нібито лише він може зберегти країну.
Також Лукашенко заявив, що якщо Білорусь "впаде" після його повалення, то наступною буде Росія.
Крім того, він зізнався, що не збирався передавати затриманих членів приватної військової компанії "Вагнер" Україні.
Політик також пояснив фото з автоматом під час протестів, сказавши, що він готувався "захищати країну до кінця". Адже, на його думку, за мітингами в країні стоять США.
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