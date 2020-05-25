Лукашенко заговорив про другу хвилю коронавірусу в Білорусі і згадав про Бога

Президент Білорусі Олександр Лукашенко різко змінив свою риторику щодо коронавірусу й заговорив про ймовірність другої хвилі епідемії в країні.

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Крім того, він перестав оцінювати ситуацію з хворобою і паніку довкола неї як "психоз". Про це свідчать його заяви, оприлюднені пресслужбою білоруського лідера (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Важких менше стало. Мабуть, вірус все-таки ослаб уже, вірулентність його вже не та. Дай Боже, щоб не та. Але при цьому ми повинні тримати в голові другу хвилю. Ніхто не довів, що вона буде, але ми повинні до цього готуватися. І ніхто не знає, коли вона прийде", – сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко Скріншот відео

"Якщо взимку і восени, то дай Боже, щоб ми серйозно змогли підготуватися до цього. А, можливо, ця біда нас омине. На плато вже перебуваємо, за заявами лікарів. Я, правда, не так оптимістично налаштований у силу своєї забобонності", – додав він.

Крім того, президент Білорусі зізнався, що сподівається на допомогу вищих сил у боротьбі з пандемією.

"Якщо і далі так піде, то будемо вважати, що ми впоралися з допомогою Божою з цим захворюванням", – сказав Лукашенко.

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