Лукашенко: якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, вважає, що його повалення матиме руйнівні наслідки.

В інтерв'ю російським пропагандистам політик сказав, що якщо він "впаде", то за ним "покотиться вся система і вся країна". Слова Лукашенка були приведені в ефірі російського "Первого канала".

"Я не хочу сказати, що вона відкотилася б кудись далеко. Я думаю, що далеко відкотилася б. Ну може, хтось би підставив своє могутнє плече", – сказав він, очевидно, натякаючи на РФ.

Лукашенко також заявив, що "якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія".

Президент Білорусі. БелТа

Запис інтерв'ю з Лукашенком. БелТа

"Зараз би було дуже важко, і ось ці хлопці ОМОНівці й інші-інші – ті, хто зі мною поруч... Вони в чому винні? А їх будуть різати, їх будуть рвати", – заявив політик.

Він додав, що в нього немає "мільйонів і мільярдів". "Але навіть якщо б були, я б ніколи не покинув Білорусь", – сказав Лукашенко.

Інтерв'ю політика з росЗМІ. БелТа

Лукашенко зустрічає росіян. БелТа

Журналісти. БелТа

Лукашенко під час запису інтерв'ю. БелТа

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