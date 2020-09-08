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Лукашенко: якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
4,1 т.
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко висловився про наслідки свого повалення.

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, вважає, що його повалення матиме руйнівні наслідки.

В інтерв'ю російським пропагандистам політик сказав, що якщо він "впаде", то за ним "покотиться вся система і вся країна". Слова Лукашенка були приведені в ефірі російського "Первого канала".

"Я не хочу сказати, що вона відкотилася б кудись далеко. Я думаю, що далеко відкотилася б. Ну може, хтось би підставив своє могутнє плече", – сказав він, очевидно, натякаючи на РФ.

Лукашенко також заявив, що "якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія".

Президент Білорусі.

Президент Білорусі. БелТа

Запис інтерв'ю з Лукашенком.

Запис інтерв'ю з Лукашенком. БелТа

"Зараз би було дуже важко, і ось ці хлопці ОМОНівці й інші-іншіті, хто зі мною поруч... Вони в чому винні? А їх будуть різати, їх будуть рвати", – заявив політик.

Він додав, що в нього немає "мільйонів і мільярдів". "Але навіть якщо б були, я б ніколи не покинув Білорусь", – сказав Лукашенко.

Інтерв'ю політика з росЗМІ.

Інтерв'ю політика з росЗМІ. БелТа

Лукашенко зустрічає росіян.

Лукашенко зустрічає росіян. БелТа

Журналісти.

Журналісти. БелТа

Лукашенко під час запису інтерв'ю.

Лукашенко під час запису інтерв'ю. БелТа

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