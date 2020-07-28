Лукашенко, який перехворів на коронавірус, встиг зустрітися з Путіним та російськими співаками. Фото

Кирило Лютий Світ 00:55, 29.07.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який заявив, що перехворів на коронавірус "на ногах", 30 червня зустрічався з главою Росії Володимиром Путіним.

Зустріч лідерів двох держав відбулася в Тверській області, де Лукашенко взяв участь у відкритті Ржевського меморіалу Радянському солдату.

Сам Лукашенко не уточнив, коли саме заразився COVID-19. Тому достовірно невідомо, чи міг він заразити Путіна, в контакті з яким він перебував без захисної маски.

Крім того, за останній місяць президент Білорусі був досить активним і встиг відвідати безліч заходів, не дотримуючись рекомендованих правил безпеки при епідемії.

Лукашенко зустрічався з Путіним 30 червня. Фото - сайт президента Білорусі
Лукашенко зустрічався з Путіним 30 червня. Фото - сайт президента Білорусі
Лукашенко зустрічався з Путіним 30 червня. Фото - сайт президента Білорусі

Так, на початку липня Лукашенко зустрічався з журналістами, куди запросили 250 представників ЗМІ. Пізніше він контактував зі співаками Стасом Михайловим і Філіпом Кіркоровим.

17 липня Лукашенко зустрічався з прем'єр-міністрами Вірменії Ніколом Пашіняном, Росії Михайлом Мішустіним і Казахстану Аскаром Маміним.

Лукашенко зустрічався з Кіркоровим 16 липня. Фото - сайт президента Білорусі
Лукашенко зустрічався з Михайловим 11 липня. Фото - сайт президента Білорусі

Також за останній місяць у Лукашенка було багато робочих візитів всередині Білорусі зі студентами, педагогами, лікарями, будівельниками та іншими громадянами країни.

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко вважає, що коронавірус можна побороти за допомогою фізичних навантажень.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Курорт Кирилівка пішов під воду через негоду. Вражаючі фото і відео

У Києві вулицю Російську перейменували на честь загиблого на Донбасі українського воїна

"Слуга народу" заразився коронавірусом

Путін програв, і в РФ зносить кришку, народ у нас нерозсудливий, – російський опозиціонер

Катастрофа МН17: деталі про другий "Бук" терористів