Лукашенко, який перехворів на коронавірус, встиг зустрітися з Путіним та російськими співаками. Фото

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який заявив, що перехворів на коронавірус "на ногах", 30 червня зустрічався з главою Росії Володимиром Путіним.

Зустріч лідерів двох держав відбулася в Тверській області, де Лукашенко взяв участь у відкритті Ржевського меморіалу Радянському солдату.

Сам Лукашенко не уточнив, коли саме заразився COVID-19. Тому достовірно невідомо, чи міг він заразити Путіна, в контакті з яким він перебував без захисної маски.

Крім того, за останній місяць президент Білорусі був досить активним і встиг відвідати безліч заходів, не дотримуючись рекомендованих правил безпеки при епідемії.

Лукашенко зустрічався з Путіним 30 червня. Фото - сайт президента Білорусі

Лукашенко зустрічався з Путіним 30 червня. Фото - сайт президента Білорусі

Лукашенко зустрічався з Путіним 30 червня. Фото - сайт президента Білорусі

Так, на початку липня Лукашенко зустрічався з журналістами, куди запросили 250 представників ЗМІ. Пізніше він контактував зі співаками Стасом Михайловим і Філіпом Кіркоровим.

17 липня Лукашенко зустрічався з прем'єр-міністрами Вірменії Ніколом Пашіняном, Росії Михайлом Мішустіним і Казахстану Аскаром Маміним.

Лукашенко зустрічався з Кіркоровим 16 липня. Фото - сайт президента Білорусі

Лукашенко зустрічався з Михайловим 11 липня. Фото - сайт президента Білорусі

Також за останній місяць у Лукашенка було багато робочих візитів всередині Білорусі зі студентами, педагогами, лікарями, будівельниками та іншими громадянами країни.

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко вважає, що коронавірус можна побороти за допомогою фізичних навантажень.