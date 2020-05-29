Лукашенко впевнений, що в Білорусі жінка не зможе стати президентом
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що громадяни країни "не дозріли" для того, щоб голосувати на виборах за жінок.
Про це він сказав під час спілкування з працівниками Мінського тракторного заводу в п'ятницю, 29 травня, передає БЕЛТА.
Лукашенко оцінив кандидатуру голови Ради Республіки Наталії Кочанова, заявивши, що вона "готовий президент", але проблема нібито в суспільстві.
"У нас Конституція не під жінку. І у нас суспільство не дозріло для того, щоб голосувати за жінку. Тому що у нас за Конституцією президент має сильну владу. У нас президент – не Литва. Там президентом була Даля Грібаускайте, прийшла, поусміхалася, посиділа і пішла. Ні за що не відповідає, тому що там парламентська республіка. У нас – ні. Президентом буде мужик, я в цьому абсолютно переконаний", – заявив Лукашенко.
Як писав OBOZREVATEL, чергові вибори президента Білорусі повинні пройти 9 серпня. На проведення виборів витратять 36,8 млн білоруських рублів (близько 400 млн грн).
Лукашенко займає свій пост вже 26 років – з 1994 року. Він вигравав вибори п'ять разів поспіль.