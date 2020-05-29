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29 травня • оновлено в 21:37
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Лукашенко впевнений, що в Білорусі жінка не зможе стати президентом

2.6т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що громадяни країни "не дозріли" для того, щоб голосувати на виборах за жінок.

Про це він сказав під час спілкування з працівниками Мінського тракторного заводу в п'ятницю, 29 травня, передає БЕЛТА.

Лукашенко оцінив кандидатуру голови Ради Республіки Наталії Кочанова, заявивши, що вона "готовий президент", але проблема нібито в суспільстві.

"У нас Конституція не під жінку. І у нас суспільство не дозріло для того, щоб голосувати за жінку. Тому що у нас за Конституцією президент має сильну владу. У нас президент – не Литва. Там президентом була Даля Грібаускайте, прийшла, поусміхалася, посиділа і пішла. Ні за що не відповідає, тому що там парламентська республіка. У нас – ні. Президентом буде мужик, я в цьому абсолютно переконаний", – заявив Лукашенко.

Лукашенко не вірить в шанси Кочанова на виборах президента Білорусі

Лукашенко не вірить в шанси Кочанова на виборах президента Білорусі

Як писав OBOZREVATEL, чергові вибори президента Білорусі повинні пройти 9 серпня. На проведення виборів витратять 36,8 млн білоруських рублів (близько 400 млн грн).

Лукашенко займає свій пост вже 26 років – з 1994 року. Він вигравав вибори п'ять разів поспіль.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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