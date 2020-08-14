Лукашенко вперше відреагував на масові страйки в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що страйки в країні можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств.

Так він прокоментував "спроби розгойдування" трудових колективів, які на фоні протестів масово не виходять на роботу. Про це білоруський лідер сказав на нараді щодо роботи будівельної галузі, передає БЕЛТА.

"Усі борються за ринки. Якщо ми зупинимося, то ніколи не розкрутимо своє виробництво. Ніколи! Нас ще в це болото і підштовхнуть. Людям треба це пояснити: хочете – страйкуйте, хочете працювати – працюйте", – сказав Лукашенко про заклики до страйків на підприємствах.

Президент визнав, що трудові колективи є основою країни. Але нагадав, що навіть у "важкі часи пандемії" він практично заборонив звільняти людей, викидаючи їх на вулицю. Так, запевнив Лукашенко, буде і зараз, тому й закликав білорусів не піддаватися страйкам.

"Важко, складно, але і зараз непросто. Молодці будівельники, у них простіша ситуація, вони всі зайняті справою. Але втім, намагаються й будівельників там качнути і так далі. Наша позиція однозначна: ми в тяжкі часи пандемії нікого не нахиляли, не змушували. І тут теж нікого не повинні тримати. Якщо люди хочуть працювати – будь ласка. Якщо не хоче – ми ж її на аркані не затягнемо", – висловився білоруський лідер.

Водночас про можливі наслідки страйків він розповів на конкретних прикладах. Зокрема, заявив, що зупинення роботи великих підприємств на декілька днів зіграє "на руку основним конкурентам у Росії і Канаді".

"Якщо вони застрайкують на два дні, то конкуренти – росіяни і канадці – перехрестяться. І швиденько на ринок поставлять те, що вони хочуть поставити... Заради Бога. Ви сьогодні не виробите 10 тракторів, які не поставите на ринок, завтра німці приїдуть із американцями, привезуть свою техніку росіяни. Теж перехрестяться", – обурився Лукашенко.

Зауважимо, що на початку наради він вирішив розвінчати заяви про те, що нібито виїхав із Білорусі й перебуває за кордоном.

"Я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свідомі" розкручують. Сьогодні 14-те число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі", – додав Лукашенко.

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