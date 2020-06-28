Лукашенко влаштує "сімейний переворот", якщо програє вибори, – Жириновський

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може програти майбутні вибори глави держави і навіть ввести у зв'язку з цим надзвичайний стан, проте втікати він не буде.

Таку думку висловив скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський в ефірі радіостанції "Комсомольская правда". Трансляція велася в YouTube.

Жириновський заявив, що Лукашенко вже відстає в президентських перегонах, проте "в його руках збройні сили, потужний комітет державної безпеки".

Це, як вважає лідер ЛДПР, дозволить президенту ввести надзвичайний стан у країні, "якщо хтось спробує оголосити, що він програв вибори".

"Він від влади не піде – вона, так би мовити, в крові у нього. І три дорослих сини. Тут, швидше за все, буде сімейний переворот, але за умови, якщо хтось із синів стане президентом. Від влади він не піде, як Янукович він нікуди тікати не буде", – вважає Жириновський.

Володимир Жириновський Москва 24

Як повідомляв OBOZREVATEL: