Лукашенко вкрав наш вибір і понівечив рідних, страйк триває, – Тихановська

Головна представниця опозиції на виборах у Білорусі Світлана Тихановська заявила, що робітники, які вийшли на протести в країні, зуміли своїми діями залякати диктатуру нинішньої влади.

Про це вона заявила в своєму черговому відеозверненні до земляків, назвавши їх символом нової та вільної Білорусі, а також закликавши продовжувати страйки. Його опублікував YouTube-канал "Страна для жизни" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"Страйки затиснули диктатуру в кут, поранили її в саме серце. Страйки – це абсолютно легальна і потужна зброя проти режиму. Вони це знають. І тому вас залякують. Майбутнє Білорусі, а значить, і майбутнє наших дітей залежить зараз від ваших єдності і рішучості", – зазначила опозиціонерка.

Вона висловила впевненість, що народу вдасться змусити "владу, яка зачинилися у своїх палацах" почути голоси людей, які вона у них вкрала. Тому попросила не тільки продовжувати, але й розширювати страйки, а також не вестися на залякування і об'єднуватися.

Також опозиціонерка нагадала, що цілі білорусів прості – вони закликають припинити насильство, звільнити політичних в'язнів, провести прозорі, вільні і чесні вибори.

"Разом ми сила. Сила, перед якою не встоїть ніяка диктатура. Пам'ятайте, тільки разом ми зможемо побудувати країну для життя", – підсумувала Тихановська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опозиціонерка Світлана Тихановська звернулася до Європейської Ради із закликом не визнавати результати виборів у Білорусі, які пройшли 9 серпня.

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