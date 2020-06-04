Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що має намір зробити все необхідне для збереження суверенітету і незалежності держави, а також звинуватив опозицію в дестабілізації ситуації в країні.

Коментуючи довгі черги людей, які віддають свої підписи за опозиційних кандидатів у президенти, Лукашенко заявив, що його конкуренти організовують "малі і великі каруселі", пише білоруська служба Радіо Свобода.

"Запам'ятайте ви і хто мене почує: країну вони не отримають. Ми два з гаком десятка років, збираючи крихти, створювали квітучу країну не для того, щоб вони її приватизували і пустили по світу ось цих, бідолахи, які завжди під батогом ходили" , – заявив Лукашенко.

Лукашенко звинуватив опозицію в "каруселях" при зборі підписів

Політик заявив, що нікому не віддасть країну, щоб її "не порвали на шматки".

"Нам дісталася країна. Ми створили першу державу незалежну. Відносно ще поки незалежну, суверенну. І ми цю країну нікому не віддамо! Щоб над нею знущалися, дестабілізували кожен день, порвали на шматки і комусь віддали. Я хочу, щоб це все почули. І щоб ви, ті, хто ще там якось ворушиться, хитається і не розуміє – запам'ятали це. У цій країні моє життя. І багатьох з вас", – продовжив Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Гродно затримали блогера Сергія Тіхановского і його прихильників, зокрема, на передвиборчому пікеті 29 травня у час збору підписів за участь у виборчій кампанії на президентських виборах його дружини Світлани. Через це в різних містах Білорусі спалахнули протести.

Відзначимо, що чергові вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.