Лукашенко виступив проти закриття храмів в розпал COVID-19

Кирило Лютий Світ 23:03, 19.04.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти закриття храмів під час епідемії COVID-19.

Про це він заявив під час відвідування на Великдень Свято-Благовіщенського Ляденского храму в Смолевічского районі, передає БЕЛТА.

"Повинен вам сказати, що я не вітаю тих, хто закрив людям дорогу до храму. Я не вітаю такої політики. Більш того, ви знаєте мою позицію: ми ці віруси переживаємо щороку", – заявив Лукашенко.

"Як тільки настав цей психоз (навіть не хвороба), всі рвонули не в храм, а від храму", – сказав він, додавши, що "коронавірус сьогодні вже став політикою".

Олександр Лукашенко
колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі не вводять карантин, тому що у країни "свій обраний шлях". Олександр Лукашенко вважає, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, необхідно займатися економікою.

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