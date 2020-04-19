Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти закриття храмів під час епідемії COVID-19.

Про це він заявив під час відвідування на Великдень Свято-Благовіщенського Ляденского храму в Смолевічского районі, передає БЕЛТА.

"Повинен вам сказати, що я не вітаю тих, хто закрив людям дорогу до храму. Я не вітаю такої політики. Більш того, ви знаєте мою позицію: ми ці віруси переживаємо щороку", – заявив Лукашенко.

"Як тільки настав цей психоз (навіть не хвороба), всі рвонули не в храм, а від храму", – сказав він, додавши, що "коронавірус сьогодні вже став політикою".

Олександр Лукашенко колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі не вводять карантин, тому що у країни "свій обраний шлях". Олександр Лукашенко вважає, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, необхідно займатися економікою.

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