Лукашенко виступив перед зігнаними на мітинг бюджетниками в Мінську і попросив захисту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед учасниками провладного мітингу на майдані Незалежності в Мінську.

Він подякував людям за підтримку. У відповідь мітингувальники скандували "За батьку!"

"Я не хотів вас кликати на цю площу. Я покликав вас не для того, щоб ви мене захистили. Я покликав, щоб ви захистили свою країну, незалежність, сім'ї", – заявив Лукашенко.

За його словами, він не прихильник вулиць, площ і мітингів. "Це не моя вина, що мені довелося покликати вас на допомогу", – додав президент.

"Я пам'ятаю 90-ті. Тут стояли люди – робочі, з каструлями і чайниками просили їсти. Я все це бачив з того вікна. І тоді я поклявся допомогти вам і не допустити в долі білорусів площ", – зазначив Лукашенко.

Він підкреслив, що натівські війська "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі, а їхні вертольоти знаходяться "в 15 хвилинах льоту".

"Йде нарощування військової потужності на західних кордонах країни. Литва, Польща, Україна наказують нам провести нові вибори. Якщо ми їх послухаємо, ми загинемо як держава, як народ, як нація", – сказав Лукашенко.

Також він пожартував, що навіть коли буде мертвим, то не дозволить віддати країну.

"Занапастите першого президента – це буде початок вашого кінця", – підкреслив він.

Під кінець своєї промови Лукашенка оголосив, що стає на коліна перед людьми, але не став.

Протягом всього виступу учасники мітингу аплодували президенту.

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