Лукашенко виступив із заявою про події в Білорусі: він попросить допомоги в Путіна

У суботу, 15 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду, де обговорив ситуацію в країні і сказав про необхідність переговорити з главою РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє "Белта", Лукашенко також заявив, що чинний уряд складає повноваження (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Головне питання – це стосується Адміністрації президента, Наталія Іванівна (голова Ради Республіки. – Ред.), ви долучіться: уряд, як завжди, після обрання президента складає повноваження, треба підготувати всі документи, зараз же підписати їх, вивірити і доручити уряду продовжувати свої повноваження до формування остаточного складу уряду", – сказав він.

При цьому Лукашенко зазначив, що переважно уряд сформовано.

"Можливо, будуть якісь нюанси. Я тільки що говорив із Романом Головченком (прем'єр-міністр. – Ред.). він на місці, працює, всі готові працювати. Тож уряд функціонує. Треба формалізувати це, щоб юридичну силу мало. Тому указ треба відпрацювати і зараз же внести", – додав він.

Також Лукашенко доручив керівникам підприємств зустрітися з колективами й відповісти на запитання робітників.

"Не треба тиснути ні на кого, в жодному разі, просто треба їм це сказати. Плазувати, на колінах стояти ми ні перед ким не збираємося. Такої потреби немає. Втратити хочуть роботу і підприємства – втратять. Далі вони не відновляться, ми ж це прекрасно розуміємо. Тому нехай керівники зі своїми колективами розбираються", – повідомив глава Білорусі.

За словами Лукашенка, ситуація з протестами загрожує не тільки його країні, але й Союзній державі з Росією.

"Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг із ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі. Захист сьогодні Білорусі – це не менше, ніж захист усього нашого простору, Союзної держави", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що масові протести в країні проти фальсифікації виборів президента нібито "заводять" люди з-за кордону.

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