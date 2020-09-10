Лебедько: Лукашенко вирішує проблему з протестами як Сталін

У боротьбі з опозицією Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, використовує сталінський метод.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Лукашенко випробує різні інструменти і засоби, як нейтралізувати своїх опонентів. Він вірний сталінському принципу – немає людини – немає проблеми", – сказав він.

За словами опозиціонера, сьогодні з 7 членів президії Координаційної ради Білорусі тільки двоє знаходяться в країні і на волі, інші в ізоляції або видворені. "Видворення з країни – "нормальна радянська практика", – зауважив він.

У той же час Лебедько наголосив, що таким чином Лукашенку не вдасться вирішити свою проблему. "Це не вирішення проблеми, тому що питання вже не в прізвищах – Колесникова, Алексієвич або хтось інший. Питання в одному прізвищі – Лукашенко. І поки він знаходиться на території Білорусі, протести триватимуть", – заявив опозиціонер.

Повну версію бліцінтерв'ю з Анатолієм Лебедьком читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, в Білорусі тривають масові протести. 8 вересня в Мінську пройшли акції на підтримку опозиціонерки Марії Колесникової. Влада назвала мітинги незаконними і провели жорстокі затримання.

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