Лукашенко вирішив змінити владу в Білорусі: названа дата

Президент Білорусії Олександр Лукашенко призначив вибори в нижню палату парламенту на 17 листопада, в верхню – на 7 листопада поточного року.

Про це в понеділок, 5 серпня, повідомила прес-служба глави держави. Відзначається, що парламентські вибори повинні були пройти в 2020 році, проте їх перенесли на більш ранній термін, щоб не збігалися з президентською кампанією, яку необхідно провести до 30 серпня.

Нагадаємо, чергові президентські вибори в Білорусі заплановано на 30 серпня 2020 року, якраз на день народження Лукашенка.

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников висловив думку, що сенсу в переговорах президентів України та Білорусі не існує, тому що вони обидва залежні.

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