Лукашенко заявив про загрозу для Союзної держави і вирішив підключити Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ситуація з протестами загрожує не тільки його країні, але й Союзній державі з Росією.

На нараді щодо подальших дій уряду Білорусі Лукашенко сказав про необхідність переговорити з російським колегою Володимиром Путіним (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг із ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі. Захист сьогодні Білорусі – це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави", – підкреслив він.

Також президент Білорусі зазначив, що вбачає елементи зовнішнього втручання в ситуацію в країні.

"Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми ж методички читали кольорових революцій", – додав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що масові протести в країні проти фальсифікації виборів президента нібито "заводять" люди з-за кордону.