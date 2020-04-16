Головна Новини
16 квітня • оновлено в 21:02
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Лукашенко відзначився новим випадом про "коронапсихоз". Відео

1.4т
Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію COVID-19 хорошим уроком для людей зі шкідливими звичками – наркоманів і курців.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він заявив під час наради з питань амністії і помилування осіб, засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків. Відео його висловлювання з'явилося в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я говорю про коронапсіхоз, а не про коронавірус. Для наркоманів і курців – це хороший урок. Ми це бачимо по важких захворюваннях пневмонією. І пневмонією, обтяженою коронавірусом", – сказав білоруський лідер.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Водночас Лукашенко підкреслив, що для таких людей ситуація з коронавірусом повинна стати приводом подумати про те, як організовувати своє життя після неї.

"Після цієї так званої пандемії", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні від коронавірусу COVID-19 не померла жодна людина, і не помре, а летальні випадки пов'язані з іншими хронічними захворюваннями.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
наркотики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги