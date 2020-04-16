Лукашенко відзначився новим випадом про "коронапсихоз". Відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію COVID-19 хорошим уроком для людей зі шкідливими звичками – наркоманів і курців.

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Про це він заявив під час наради з питань амністії і помилування осіб, засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків. Відео його висловлювання з'явилося в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я говорю про коронапсіхоз, а не про коронавірус. Для наркоманів і курців – це хороший урок. Ми це бачимо по важких захворюваннях пневмонією. І пневмонією, обтяженою коронавірусом", – сказав білоруський лідер.

Олександр Лукашенко

Водночас Лукашенко підкреслив, що для таких людей ситуація з коронавірусом повинна стати приводом подумати про те, як організовувати своє життя після неї.

"Після цієї так званої пандемії", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні від коронавірусу COVID-19 не померла жодна людина, і не помре, а летальні випадки пов'язані з іншими хронічними захворюваннями.

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