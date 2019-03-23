Лукашенко відвернувся від Путіна? Білорусь вперше пішла на радикальний крок

У столиці Білорусі, Мінську, влада заборонила проводити пікет на честь "Дня єднання з Росією", який відзначається 2 квітня.

Рішення скасування традиційного заходу ухвалили в міському виконавчому комітеті, пише місцеве видання "Наша Нива".

"Пікет планувався біля стели міста-героя Мінська. Його повинна була організувати рада лівопатріотичних сил Білорусі "Єдність", – уточнили в ЗМІ.

До цієї організації входять націонал-більшовики. Відзначається, що заявка на цей пікет проросійських сил була відхилена чи не вперше в історії Мінська.

Стела в Мінську posmotrim.by

Як писав OBOZREVATEL, за даними Bloomberg, в Росії вже розглядають варіанти, які допоможуть нинішньому президенту Росії Володимиру Путіну якомога довше залишатися при владі.

Відповідно до одного зі сценаріїв, Росія може поглинути Білорусь, а нову державу очолить Путін.

Також аналітик Українського інституту майбутнього вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко веде переговори з Путіним про союзну державу, однак буде до останнього чинити опір об'єднанню заради збереження власної влади і життя.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram