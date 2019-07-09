Лукашенко "відшив" Путіна і звинуватив Кремль

Білорусь буде крок за кроком продовжувати розвивати інтеграцію з Росією при цьому об'єднання в одну державу не розглядається.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він додав, що Росія і Білорусь не будуть "ламати" договір про Союзну державу.

У той же час, Білорусь і РФ не обговорюють питання про об'єднання в одну державу.

Лукашенко звинуватив Росію в "гальмуванні" переговорів щодо інтеграції і заявив про необхідність вийти на конкретику перед зустріччю президентів.

Лукашенко і Путін ИноСМИ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

20 червня поточного року Путін зробив заяву про приєднання Білорусі, висловившись про створення "союзного" парламенту і єдиної валюти для двох країн.

21 червня прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль максимально зблизився з Білоруссю в питаннях інтеграції та створення Союзної держави.

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