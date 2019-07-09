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Лукашенко "відшив" Путіна і звинуватив Кремль

7.2тЧитати матеріал російською

Білорусь буде крок за кроком продовжувати розвивати інтеграцію з Росією при цьому об'єднання в одну державу не розглядається.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він додав, що Росія і Білорусь не будуть "ламати" договір про Союзну державу.

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У той же час, Білорусь і РФ не обговорюють питання про об'єднання в одну державу.

Лукашенко звинуватив Росію в "гальмуванні" переговорів щодо інтеграції і заявив про необхідність вийти на конкретику перед зустріччю президентів.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

ИноСМИ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Ещё раз убеждаюсь что на обозе работают умалишённые.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А как он отшил?
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Закон Порядок
Закон Порядок
так где отшил;);)
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Asiatour Asiatour
Asiatour Asiatour
Закон Порядок, ну вот же, на фотографии, Лукашенко спрашивает у Путина негромко: "Где такой костюмчик отшил?"
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