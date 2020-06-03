Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі

Юрій Сергієнко Світ 19:12, 3.06.2020 Оновлено: 20:11, 3.06.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відправити у відставку діючий склад уряду.

Як повідомляє "Белта", глава держави підписав відповідний указ.

Олександр Лукашенко відправив уряд у відставку

У першій половині дня білоруський лідер провів нараду, на якій обговорювався новий склад уряду.

У засіданні взяли участь голова Ради Республіки Наталя Кочанова, голова Палати представників Володимир Андрейченко, глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко і держсекретар Ради безпеки Андрій Равка.

Лукашенко заявив, що не збирається радикально міняти склад кабміну. За його словами, з уряду мають бути спрямовані на іншу роботу тільки ті, хто не справляється з обсягом роботи в період економічної кризи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь змогла "викрутитися" і понести меншу шкоду від світової кризи, тому що не зупиняла виробництво через пандемію COVID-19.

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