Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відправити у відставку діючий склад уряду.
Як повідомляє "Белта", глава держави підписав відповідний указ.
У першій половині дня білоруський лідер провів нараду, на якій обговорювався новий склад уряду.
У засіданні взяли участь голова Ради Республіки Наталя Кочанова, голова Палати представників Володимир Андрейченко, глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко і держсекретар Ради безпеки Андрій Равка.
Лукашенко заявив, що не збирається радикально міняти склад кабміну. За його словами, з уряду мають бути спрямовані на іншу роботу тільки ті, хто не справляється з обсягом роботи в період економічної кризи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь змогла "викрутитися" і понести меншу шкоду від світової кризи, тому що не зупиняла виробництво через пандемію COVID-19.