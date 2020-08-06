Лукашенко відповів Росії на скандал з вагнерівцями і нагадав, що їх прислав не НАТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на ажіотаж, який спалахнув у Росії довкола затримання найманців ПВК Вагнера під Мінськом. Він зазначив, що не боїться ніяких погроз, а також запевнив, що все буде вирішуватися відповідно до законів його країни.

Категоричну позицію білоруський лідер висловив на нараді 6 серпня про забезпечення безпеки виборчої кампанії, передає БЕЛТА. Він обурився через те, що з приводу резонансного затримання багато хто активно висловлює свою стурбованість.

"Аж ниють, пищать, кричать. Що тільки не говорять. Не треба кричати в телевізор. Ящик тут не допоможе. Будемо діяти на підставі винятково законів і, дуже важливий нюанс, людяності. Закони не все передбачають. Ще треба виходити з людського фактора", – сказав Лукашенко.

Крім того, він запевнив, що його країна вирішить цю проблему, однак ніякої політизації довкола неї бути не повинно.

"Нам не треба спектаклі ні політичні, ні економічні. І лякати нас теж не треба наслідками. Ми знаємо про всі наслідки. Не треба нас лякати американцями, НАТОвцями. Не американці й не НАТОвці сюди прислали 33 особи, якщо вже на те пішло", – звернувся президент Білорусі до росіян.

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