Лукашенко відповів Росії на скандал з вагнерівцями і нагадав, що їх прислав не НАТО
Олександр Лукашенко заявив, що не боїться ніяких погроз через затримання найманців.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на ажіотаж, який спалахнув у Росії довкола затримання найманців ПВК Вагнера під Мінськом. Він зазначив, що не боїться ніяких погроз, а також запевнив, що все буде вирішуватися відповідно до законів його країни.
Категоричну позицію білоруський лідер висловив на нараді 6 серпня про забезпечення безпеки виборчої кампанії, передає БЕЛТА. Він обурився через те, що з приводу резонансного затримання багато хто активно висловлює свою стурбованість.
"Аж ниють, пищать, кричать. Що тільки не говорять. Не треба кричати в телевізор. Ящик тут не допоможе. Будемо діяти на підставі винятково законів і, дуже важливий нюанс, людяності. Закони не все передбачають. Ще треба виходити з людського фактора", – сказав Лукашенко.
Крім того, він запевнив, що його країна вирішить цю проблему, однак ніякої політизації довкола неї бути не повинно.
"Нам не треба спектаклі ні політичні, ні економічні. І лякати нас теж не треба наслідками. Ми знаємо про всі наслідки. Не треба нас лякати американцями, НАТОвцями. Не американці й не НАТОвці сюди прислали 33 особи, якщо вже на те пішло", – звернувся президент Білорусі до росіян.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лукашенко доручив запросити генпрокурорів Росії та України для розбірок із затриманими бойовиками ПВК Вагнера.
При цьому очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що поки влада Білорусі не підтвердила згоду на передачу найманців, які воювали на Донбасі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Лукашенком, під час якої обговорили затриманих 29 липня вагнерівців.