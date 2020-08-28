Лукашенко відповів на критику за те, що "бігав вулицями з автоматом"

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що не стрілятиме в білоруський народ.

Так він відповів на критику на свою адресу після того, як був помічений з автоматом в руках біля Палацу незалежності, передає БЕЛТА.

"Ви мене починаєте критикувати за те, що я з автоматом там бігаю по вулиці і готовий стріляти у власний народ. Слухайте, я за чверть століття в народ ніколи пальцем не показував, не те що стріляти", – заявив він.

Лукашенко додав, що "на тлі зовнішніх загроз ще й змушений тримати певний резерв військовослужбовців".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що протестам в його країні могли посприяти США. У той же час запевнив, нібито в найближчі дні "зможе вирішити проблему" з ситуацією в республіці.