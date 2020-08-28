Лукашенко відповів на критику за те, що "бігав вулицями з автоматом"

Кирило Лютий Світ 20:34, 28.08.2020

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що не стрілятиме в білоруський народ.

Так він відповів на критику на свою адресу після того, як був помічений з автоматом в руках біля Палацу незалежності, передає БЕЛТА.

"Ви мене починаєте критикувати за те, що я з автоматом там бігаю по вулиці і готовий стріляти у власний народ. Слухайте, я за чверть століття в народ ніколи пальцем не показував, не те що стріляти", – заявив він.

Лукашенко додав, що "на тлі зовнішніх загроз ще й змушений тримати певний резерв військовослужбовців".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що протестам в його країні могли посприяти США. У той же час запевнив, нібито в найближчі дні "зможе вирішити проблему" з ситуацією в республіці.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Лікувальний розпил: влада збирається витратити 5 млрд грн на непотрібну медтехніку напередодні другої хвилі COVID-19

Україна, як ніхто інший, знає ціну гарантіям Росії, – генерал США про ядерну зброю Кремля

Двом областям України передбачили повне зникнення лісів

Філатов перемагає вже в першому турі виборів мера Дніпра – опитування "Рейтингу"

Винищувачі ЗСУ влаштували польоти на трасі Київ – Чоп. Видовищні відео