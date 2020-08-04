Лукашенко відмовився дружити з Росією проти Заходу. Відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відмовляється дружити з Росією проти Заходу, з яким країна має намір будувати партнерські відносини.

Водночас підкреслив, що РФ боїться втратити союзника в особі сусідньої держави. Про це він заявив під час свого послання народу і парламенту 4 серпня, передає РБК (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Білорусь не дружить із кимось проти когось. Ми за багатовекторну, послідовну, прогнозовану зовнішню політику", – сказав білоруський лідер.

Він пояснив, що Росія завжди була, є і буде найближчим союзником його країни, хто б не був у владі в Білорусі або РФ.

"Це непереборний фактор, це глибоко всередині наших народів. Навіть незважаючи на те, що братські відносини з нами вона поміняла на партнерські. Даремно", – зазначив Лукашенко.

Він підкреслив той факт, що Росія боїться втратити Білорусь, оскільки крім неї у РФ "не залишилося по-справжньому близьких союзників". Але пообіцяв, що країна будуватиме стратегічні партнерські відносини і з Заходом, і з Китаєм, і з Америкою, незалежно від того, хто її очолить після виборів 9 серпня.

(Відео "RT на русском")

Як повідомляв OBOZREVATEL, опозиційний екскандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало заявив, що Кремль вирішив зайняти позицію нейтралітету і не підтримувати жодного з кандидатів у президенти Білорусі, зокрема чинного главу держави Олександра Лукашенка.