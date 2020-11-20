Лукашенко видав, що спецслужби США створили в Києві "центр із розгойдування планети"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спецслужби США створили в Києві й під Варшавою центри для роботи проти його країни.

Як повідомляє БелТА, під час відвідування "Гомсельмаша" він розповів, що в цей період проти Білорусі працюють найпотужніші спецслужби світу.

"США – вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Аби це я сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там усі американці сидять – розумні, талановиті, здібні люди", – зазначив Лукашенко.

За його словами, США, використовуючи інтернет, сучасні технології, "качають всю планету".

"Ось ви створили, ви качали, ви втручалися в чужі вибори, ось отримали самі. Це їм, розумієте, поперек горла Білорусь, треба зім'яти. Не вийде!" – попередив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Рада Європейського Союзу затвердила додатковий список санкцій за фальсифікацію виборів у Білорусі. Зокрема, вони зачепиили й Лукашенка. Після цього аналогічний крок зробила Канада.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз більше не виділить жодного євро режиму Лукашенка.

20 листопада Україна ввела санкції проти Білорусі.