Лукашенко в розпал протестів змінив міністра внутрішніх справ

Карина Бондаренко Світ 11:41, 29.10.2020 Оновлено: 11:58, 29.10.2020

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко в розпал протестів 29 жовтня призначив новим Міністром внутрішніх справ Івана Кубракова.

Раніше він обіймав пост начальника Головного управління внутрішніх справ Мінська, повідомляє БелТА.

Колишнього главу МВС Юрія Караєва Лукашенко призначив своїм помічником у Брестській області.

Як повідомляє Telegram-канал "Ви слухали маяк", новий глава МВС Білорусі Кубраков тиждень тому в інтерв'ю пообіцяв залучити до відповідальності всіх, хто закликає до протестів у Білорусії з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав розігнати протестувальників 25 жовтня в Мінську, оскільки вони нібито намагалися захопити центр міста.

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