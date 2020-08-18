Лукашенко в розпал протестів видав силовикам медалі "за бездоганну службу"
Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, в розпал протестів в країні підписав указ про нагородження силовиків.
Документ, датований 13 серпня, з'явився на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі. Зокрема, він передбачає видачу медалі "За бездоганну службу" І ступеня правоохоронцям, які зразково виконували свої службові обов'язки.
Відзначимо, що указ Лукашенка №305 займає 25 сторінок. У список нагороджених силовиків включили понад 300 прізвищ людей, причетних, в тому числі, до жорстокого розгону мирних білоруських демонстрантів.
Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Лукашенко публічно підтримав ОМОНівців, які жорстоко били людей. Він заявив, що силовики нібито адекватно відповіли на дії протестувальників, які, з його слів, цілеспрямовано били по правоохоронцям.
У свою чергу співробітник адміністрації президента Білорусі Артем Проскалович звільнився зі своєї посади на знак протесту проти свавілля силовиків з дозволу влади.
Його прикладу послідував і глава президентського пулу журналістів Дмитро Семченко. Двоюрідного брата чоловіка побили в ході протестів.
Тим часом колишні співробітники силових структур Білорусі масово почали викидати свою форму на знак протесту проти жорсткого розгону активістів.