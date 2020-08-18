Лукашенко в розпал протестів видав силовикам медалі "за бездоганну службу"

Вікторія Довгань Світ 11:22, 18.08.2020 Оновлено: 11:22, 18.08.2020

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, в розпал протестів в країні підписав указ про нагородження силовиків.

Документ, датований 13 серпня, з'явився на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі. Зокрема, він передбачає видачу медалі "За бездоганну службу" І ступеня правоохоронцям, які зразково виконували свої службові обов'язки.

Указ Лукашенка про нагородження силовиків
Національний правовий інтернет-портал Білорусі

Відзначимо, що указ Лукашенка №305 займає 25 сторінок. У список нагороджених силовиків включили понад 300 прізвищ людей, причетних, в тому числі, до жорстокого розгону мирних білоруських демонстрантів.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

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