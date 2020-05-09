Лукашенко в розпал пандемії закотив грандіозний парад до 9 травня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в розпал пандемії коронавірусу закотив грандіозний парад на честь 75-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

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У Мінську 9 травня подивитися військовий парад зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту і дотримання безпечної дистанції. Так глава держави відповів критикам проведення заходу, повідомляє місцевий сайт "Белта" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час параду Лукашенко заявив, що трагедія білоруського народу, який виніс втрати і руйнування найжорстокішої війни XX століття, непорівнянна з жодними труднощами сучасності. Тому навіть думка зрадити традиціям для країни недопустима, сказав він.

Парад у Білорусі 9 травня news.tut.by

"У цьому шаленому світі, що втратив орієнтири, знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства. Хочу їм сказати по-людськи: не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас, спадкоємців Перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору. А якщо і був би – ми б вчинили так само!" – сказав Лукашенко.

Парад у Білорусі 9 травня Скріншот з відео

Парад у Білорусі 9 травня news.tut.by

"Тому що на нас дивляться очі загиблих за нашу свободу радянських солдатів, очі замучених у катівнях гестапо партизан і підпільників, очі людей похилого віку, жінок і дітей Хатині. Вони дуже хотіли жити, але померли, щоб жили ми!" – додав президент Білорусі.

Парад у Білорусі 9 травня news.tut.by

Парад у Білорусі 9 травня news.tut.by

Відзначимо, що станом на 9 травня в Білорусі офіційно підтверджено 21 101 випадок захворювання коронавірусом. Від COVID-19 померла 121 особа, одужали 5 484 пацієнти.

Парад у Білорусі 9 травня news.tut.by

Парад у Білорусі РІА Новини

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