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9 травня • оновлено в 13:57
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Лукашенко в розпал пандемії закотив грандіозний парад до 9 травня

8.8т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко в розпал пандемії коронавірусу закотив грандіозний парад на честь 75-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

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У Мінську 9 травня подивитися військовий парад зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту і дотримання безпечної дистанції. Таким чином глава держави відповів критикам проведення заходу, повідомляє місцевий сайт "Белта" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час параду Лукашенко заявив, що трагедія білоруського народу, який виніс втрати і руйнування самої жорстокої війни XX століття, непорівнянна ні з якими труднощами сучасності. Тому навіть думка зрадити традиціям для країни недопустима, сказав він.

Парад в Білорусі 9 травня

Парад в Білорусі 9 травня

news.tut.by

"У цьому шаленому, що втратив орієнтири світі знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства. Хочу їм сказати по-людськи: не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас, спадкоємців Перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору. А якщо і був би - ми б вчинили так само!" – сказав Лукашенко.

Парад в Білорусі 9 травня

Парад в Білорусі 9 травня

Скріншот з відео

Парад в Білорусі 9 травня

Парад в Білорусі 9 травня

news.tut.by

"Тому що на нас дивляться очі загиблих за нашу свободу радянських солдатів, очі замучених у катівнях гестапо партизан і підпільників, очі людей похилого віку, жінок і дітей Хатині. Вони дуже хотіли жити, але померли, щоб жили ми!" – додав президент Білорусі.

Парад в Білорусі 9 травня

Парад в Білорусі 9 травня

news.tut.by

Парад в Білорусі 9 травня

Парад в Білорусі 9 травня

news.tut.by

Відзначимо, що станом на 9 травня в Білорусі офіційно підтверджено 21 101 випадок захворювання коронавірусом. Від COVID-19 помер 121 чоловік, одужали 5 484 пацієнта.

Парад в Білорусі 9 травня

Парад в Білорусі 9 травня

news.tut.by

Парад в Білорусі

Парад в Білорусі

РІА Новини

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • Лікар з Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавірусу. За його словами, офіційні дані від Міністерства охорони здоров'я про кількість заражених можна множити, як мінімум, на три. А відомості про померлих від захворювання – на п'ять або навіть на сім.

  • У Мінську під час репетиції військової техніки до параду, запланованого на День перемоги, влаштували акцію протесту. Активісти станцювали з труною, щоб привернути увагу до небезпеки відвідування масових заходів в місті 9 травня під час поширення COVID-19.

  • У Білорусі заявили, що президент Олександр Лукашенко "не відступить, навіть якщо покладе півкраїни".

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Коронавірус День Перемоги
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь Мінськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Это типа бан дер овск ие украинцы переживают о здоровье белорусских побратимов! Suki!
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Самодур і самодержець!(((
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V Vall
V Vall
Можем повторить? В смысле - трагедию белорусского народа?
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 710.

    Вилікувалися: 2909. Померли: 375.

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  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

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