Лукашенко в розпал коронавірусу зібрався влаштувати парад до 9 травня

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що не може скасувати військовий парад до 9 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє видання БелТа. За словами білоруського лідера, парад – це глибоко ідеологічна й емоційна річ, тому скасувати його держава "просто не може".

"Треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни – Ред.) помирали, можливо, і від вірусів, інших хвороб. Але вони цього не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало", – сказав він.

Олександр Лукашенко

"І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, скажуть, що злякалися", – заявив глава держави.

При цьому Лукашенко попередив організаторів, що якщо буде прийнято цю пропозицію, то "нікого тягти на цей захід не треба".

"Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я – ми це зрозуміємо. Досить сьогодні охочих – тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов", – заявив він.

Лукашенко повідомив, що серед охочих відвідати парад є і ветерани Збройних Сил. "Учасників війни залишилося зовсім небагато. Вони розуміють, і ми повинні їх зберегти. Хоч вони і першими зажадали, щоб їх привезли на цей захід. Зрозуміло, що їм уже за 90. Подумаємо, як з ними бути", – зазначив президент.

Крім того, Лукашенко заявив, що парад – "це не найнебезпечніший з точки зору епідеміологів і вірусологів захід". "Тому що він буде організований як годиться. Про це ми пізніше скажемо. Може, і з трибуни цього параду", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко досі не зробив тест на коронавірус.