Лукашенко твердо обыгрывает Путина, но одновременно и проигрывает

Олександр Морозов Світ 09:38, 1.08.2020

Сильный выход у Лукашенко: 10 августа он предлагает Тихановской пост министра социальной политики. В этом случае он твердо обыгрывает Путина (Кремль оказывается в положении "диктатура еще хуже, чем у Лукашенко"). Слабый выход у Лукашенко: провокаторы из КГБ бьют стекла 10 августа, аресты, все как в 2010 году. В этом случае Лукашенко не проигрывает Путину ("справился, а не как Янукович"), но сильно проигрывает в Европе, санкции, теряет "плечо".

Сильный выход для Тихановской: она не соглашается на пост министра социальной политики, а требует пост главы ЦИКа ("нам нужны свободные выборы"), Лукашенко не соглашается, она уезжает в Польшу. Вариант сильного выхода: она соглашается на пост министра социальной политики, но с публичным требованием освободить мужа и Бабарико. Слабый выход для Тихановской: провокации - и все арестованы.

Сильный выход для Кремля: удалось организовать битье стекол 10 августа, Лукашенко загнан в подавление беспорядков. После этого Лукашенко опять "последний диктатор Европы, хуже Путина". Слабый выход для Кремля: Лукашенко сваливает все беспорядки на "руку Москвы" (в этот раз нет "руки Нуланд вообще"), говорит Путину в Сочи: у нас теперь будет конституционная реформа, сейчас не до "союзного государства", это все потом.

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