Вряд ли Путин, в отличии от того, что говорит Лукашенко, рискнет на ввод войск на территорию Беларуси. Он даже в Украине себе не позволил этого сделать. Лукашенко интерпретирует эти события, что мы договорились, что Россия окажет военную поддержку режиму в условиях опасности со стороны внешней агрессии.

А у кремлевских гораздо более обтекаемые формулировки, что да, мы подтвердили верность союзническим отношениям. А Лукашенко говорит прямо, что угроза со стороны НАТО и не только Беларуси, но и союзному государству, что натовские танки лягут гусеницами на наших воротах и т.д. Две недели назад угроза для него исходила с востока, теперь уже из запада…

Думаю, большинство белорусов понимает, что все это грубая брехня.

Что же будет делать Путин? Он не захочет явно и отрыто проводить аннексию по крымскому сценарию. Он предпочтет вариант гибридный. Россия выступает как ба гарантом соглашения, при котором Лукашенко согласится отодвинуться от власти, а на первое место вывести какую-нибудь восковую фигуру. С одной стороны будет удовлетворен запрос людей, которые требуют его ухода, а путинская Россия в данной ситуации выступает как ООН: она непредвзятая, заинтересована в мире в братской Беларуси, ее силовики обеспечивают там мир.

Оптимальный вариант для Путина был бы таким. Это позволило бы ему отвечать на европейскую критику, что вот Россия как ОБСЕ, ввела свои силы в кризисные точки.

А вот такой грубый вариант, как въехать на танках, как было в 1968 году в Прагу или в 2014 году на восточную Украину – вряд ли реальный. Тем более, большинству белорусов это точно не понравится.

Лукашенко всеми конечностями держится за власть, он же честно признался недавно, что не представляет, кем ему еще быть кроме как президентом. Когда Обаму спросили, чем он будет заниматься после выборов, он ответил, что 2 недели поспит, а потом пойдет работать водителем в Убер. Понятно, что это была шутка, но у него с работой после президентства проблем нет. А Лукашенко не может, он человек власти. Поэтому он будет цепляться за нее до последнего. Даже Москве он не уступит. Как и все политические параноики, когда дело касается его личной жизни, он оказывается очень трусливым. А вот когда дело касается политической жизни – он смел до предела, у него нет моральных ограничений, ему не стыдно. Он же не понимает, что завел страну в тупик. Он уверен, что приживает ее к сердцу, как хрустальную вазу. В некотором роде это психическое отклонение, но оно очень часто наблюдается у людей, влюбленных у власть и у себя.

Даже несмотря на многотысячные протесты и массовые забастовки по всей стране, Лукашенко будет держаться. Пока силовики, генералы и государственная пресса ему лояльны – он будет у власти. Но как только силовики покажут, что колеблются или же переходят на сторону народа, вот тут Лукашенко или же позорно сбежит или будет просить Путина ввести войска. Пока он еще не исчерпал своих политических ресурсов. Тем более, его до сих пор поддерживает номенклатура. Они больше боятся Лукашенко, чем своего избирателя.

Лукашенко не отступит, пока у него есть вся эта поддержка и пока он не почувствует, что он голый и беззащитный.

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