Лукашенко торгуватиметься з Путіним: Тишкевич розкрив плани Кремля на Білорусь.

Росія працює на загальну дестабілізацію білоруських інститутів влади для того, щоб після виборів, незалежно від того, чи залишиться Олександр Лукашенко, спробувати політично "зав'язати" на собі країну.

Таку думку висловив аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич в коментарі виданню "Апостроф". На його переконання, Росія планує, серед іншого, увійти в економіку Білорусі, просунутися по так званим "дорожнім картам" і зав'язати країну на себе політично, а також сформувати проросійські сили, які гратимуть роль на майбутніх виборах.

За словами Тишкевича, зараз в Росії намагаються сформувати єдину реакцію на викриття "вагнерівців". Наступний крок – торг між Путіним і Лукашенком.

"Я думаю, що Кремль зараз формує свою реакцію, тому що для них була несподівано різкою реакція Мінська на приїзд людей з "групи Вагнера". Також невідомо, чи всі "вагнерівці", які приїхали до Білорусі, затримані. І чи всіх з затриманих білоруські спецслужби назвали телебаченню? Наступним етапом стане торг між Білоруссю і Росією на те, що потрібно Лукашенку, в тому числі і в політичному діалозі", – зазначив експерт.

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